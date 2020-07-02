Коронавирус
REGNUMРостранснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах
Письмо направлено на имя руководителя Росавиации Александра Нерадько. С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
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с чего всё началось
Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах, выявлено 518 нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, говорится в письме заместителя руководителя этого ведомства Андрея Шнырева в адрес первого замминистра транспорта – руководителя Росавиации Александра Нерадько.Ведомостивчера в 11:59
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Сотни нарушений антиковидных рекомендаций выявлены у авиакомпаний и аэропортов
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