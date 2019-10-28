Общество
RT на русскомРоструд напомнил о короткой рабочей неделе
«В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства предстоящие выходные продлятся у россиян три дня — с 2 по 4 ноября», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Таким образом, следующая рабочая неделя будет четырёхдневной.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество
В Тверской области устраняют последствия ночной стихии
Все о Твери и Тверской области 02:55
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11
Газета.Ru 04:31
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
ДТП с участием автобуса и пяти машин произошло в Ленобласти
Один человек погиб в результате столкновения автобуса и пяти машин на трассе в Ленинградской области.
Известия 05:33
Происшествия
Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта
Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.
RT на русском 26 октября в 09:28
Теннис
Роджер Федерер снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
REGNUM вчера в 14:36
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:20
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Коммерсантъ 05:35
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
ТАСС 05:26
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате
Госаппарат тратит огромное количество времени и ресурсов на ненужную отчетность, это одно из препятствий на пути к реализации национальных целей, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Интерфакс 04:15
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском вчера в 10:20
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru вчера в 11:06
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 25 октября в 11:56