Общество

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В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. На Первомай жители России будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. День Победы — три дня — с 9 по 11 мая, напомнил Шкловец.
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Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости00:12

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Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

ТАСС02:46

В мае россиян ждут длинные праздничные выходные

Газета.Ru02:38

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Столица на Онего07 марта в 06:30

Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников

РБК01:56

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Lenta.ru01:46

Следующие длинные выходные у россиян будут в мае

Телеканал 360°00:30

Роструд напомнил о длинных майских выходных

Комсомольская правда02:31
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Сотрудник полиции обнаружен с огнестрельным ранением в отделе полиции в Тюмени.
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Экономика

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«Ростов» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

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Президент России Владимир Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу", которым некоторые россияне украшают свои автомобили.
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Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
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Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
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