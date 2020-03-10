Общество
РБКРоструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников
В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец. Он напомнил, что из-за празднования Дня весны и труда граждане будут отдыхать пять дней подряд: с 1-го по 5 мая включительно. Затем рабочая неделя продлится три дня.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.РИА Новости00:12
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