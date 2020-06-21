Общество
Газета.RuРоссиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно ранее, среда, 24 июня, была объявлена нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты.РИА Новостивчера в 17:25
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Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
Здоровье
В Башкирии еще 53 человека за сутки заболели коронавирусом
По словам министра, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заразились 4959 человек, в том числе +53 за последние сутки.
МедиаКорСеть 01:33
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Футбол
«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»
Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт вчера в 13:11
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
RT на русском вчера в 17:04
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С начала следующего месяца начнут свое действие ряд поправок в законодательстве РФ, которые касаются водителей, сообщает speedme.ru.
32CARS.ru вчера в 23:49
Происшествия
Украинец избил оппонента колбасой в магазине
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:06
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Чернобыльская зона снова загорелась
Lenta.ru 02:27
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24