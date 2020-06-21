Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно ранее, среда, 24 июня, была объявлена нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.
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с чего всё началось

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты.
РИА Новостивчера в 17:25

Подробнее о событии

В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю

Российская газетавчера в 23:24

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Газета.Ru00:40

Среда для россиян будет нерабочей

Фонтанка.Ру00:00

Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском01:42

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Известиявчера в 18:54

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 17:25

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ruвчера в 10:49
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Политика

Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Известия 02:56
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
4,2K
Здоровье

В Башкирии еще 53 человека за сутки заболели коронавирусом

По словам министра, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заразились 4959 человек, в том числе +53 за последние сутки.
МедиаКорСеть 01:33
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»

Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт вчера в 13:11
Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

RT на русском вчера в 17:04
Армия и оружие

Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию

Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С начала следующего месяца начнут свое действие ряд поправок в законодательстве РФ, которые касаются водителей, сообщает speedme.ru.
32CARS.ru вчера в 23:49
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Происшествия

Украинец избил оппонента колбасой в магазине

Lenta.ru вчера в 21:45
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Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:06
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Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,6K
Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
97
Происшествия

Чернобыльская зона снова загорелась

Lenta.ru 02:27
1
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Экономика

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
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Общество

В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
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Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
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