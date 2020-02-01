Общество

ИзвестияИзвестияРоструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Таким образом россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.
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с чего всё началось

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.
ТАССвчера в 16:34

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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале

РИА Новости02:13

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

Известия00:49

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

ТАССвчера в 16:34

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Lenta.ruвчера в 19:32

Благодаря 23 февраля россиян ждет короткая рабочая неделя

Телеканал 360°вчера в 18:51

Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

Комсомольская правдавчера в 17:55

Россиян в феврале ожидает четырехдневная рабочая неделя

РЕН ТВ00:29
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Футбол

Моуриньо: «Эриксен сразу сказал мне, что не останется в „Тоттенхэме“»

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о том, что у лондонцев не было шансов удержать в команде полузащитника Кристиана Эриксена, который в итоге стал игроком "Интера".
Soccer.ru вчера в 22:49
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Политика

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня 30 января в 12:32
Происшествия

Погибший при обрушении СКК сварщик работал на крыше без страховки

Рабочий, который сорвался с высоты при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», погиб.
НТВ вчера в 09:08
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Авто

В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 29 января в 23:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии

«Манчестер Юнайтед» заявил о подписании контракта с нигерийским нападающим Одионом Игало. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
РБК вчера в 22:05
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
REGNUM вчера в 10:56
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 30 января в 15:50
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
RT на русском 02:09
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Авто

Новый Nissan Qashqai покажут осенью

Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Автомобили.ру 29 января в 05:14
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 29 января в 08:33
Футбол

Фёдор Смолов поедет с «Сельтой» на завтрашний матч с «Валенсией»

Чемпионат вчера в 12:16
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия 30 января в 13:08
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Здоровье

Близкие пациентов из КНР в России коронавирусом не заражены — Минздрав

Инфекция у близких двух пациентов в Тюменской области и Забайкалье, зараженных коронавирусом, не обнаружена, заявил 1 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Красная весна 02:14
Наука

В Китае обнаружили антитело, противостоящее коронавирусу

Найден антитело, которое может противостоять новому коронавирусу. Об этом сообщили специалисты из Китая.
ToDay News Ufa 30 января в 09:03
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru вчера в 07:28
Экономика

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр.
Тарантас Ньюс 30 января в 00:53
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