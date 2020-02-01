Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

с чего всё началось

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Таким образом россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

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