Общество
ИзвестияРоструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале
«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Таким образом россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.
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с чего всё началось
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.ТАССвчера в 16:34
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о том, что у лондонцев не было шансов удержать в команде полузащитника Кристиана Эриксена, который в итоге стал игроком "Интера".
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Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
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Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
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Рабочий, который сорвался с высоты при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», погиб.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
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Авто
В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии
«Манчестер Юнайтед» заявил о подписании контракта с нигерийским нападающим Одионом Игало. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
Происшествия
У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
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Политика
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Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Общество
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Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Авто
Новый Nissan Qashqai покажут осенью
Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Футбол
Фёдор Смолов поедет с «Сельтой» на завтрашний матч с «Валенсией»
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
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Здоровье
Близкие пациентов из КНР в России коронавирусом не заражены — Минздрав
Инфекция у близких двух пациентов в Тюменской области и Забайкалье, зараженных коронавирусом, не обнаружена, заявил 1 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Наука
В Китае обнаружили антитело, противостоящее коронавирусу
Найден антитело, которое может противостоять новому коронавирусу. Об этом сообщили специалисты из Китая.
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Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица
Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Экономика
В России подорожает «Платон» с 1 февраля
С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр.