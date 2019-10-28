Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Роструд напомнил о трехдневных выходных в начале ноября

РБК06:07

Россиянам добавили один выходной в ноябре

Российская газета05:53

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

URA.Ru05:13

Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

ТАСС04:59

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Lenta.ru04:55

Чем порадует ноябрь: осенние каникулы и длинные выходные

Известия Мордовии02:08

Календарь праздничных и выходных дней на ноябрь 2019 года

Менделеевские новости25 октября в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»

Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Культуромания 03:52
Общество

На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти

В Екатеринбурге в отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили административное дело об оскорблении власти за комментарий в его телеграм-канале.
Интерфакс 08:07
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный 25 октября в 23:35
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Политика

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус

Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Общество

Собянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве

Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.
РБК 08:33
Общество

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 07:46
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Из-за пожара в Калифорнии власти эвакуируют около 180 тысяч человек

В Калифорнии власти объявили об эвакуации около 180 тысяч жителей округа Сонома (недалеко от Сан-Франциско) в связи с крупным природным пожаром «Кинкейд».
Аргументы и Факты вчера в 12:17
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 00:48
Происшествия

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Sibnovosti.ru 25 октября в 08:23
Общество

Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского

Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.
Smolnarod.ru 08:38
Происшествия

Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Lenta.ru 07:25
Происшествия

В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем

Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Шоу-бизнес

Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей

В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
RuNews24.ru 05:43
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Политика

Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 06:41
Политика

Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Московский Комсомолец 26 октября в 12:15
Музыка

Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»

Ореанда-Новости 05:59
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Газета.Ru 03:53
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Фигурное катание

Россиянка Трусова поставила два мировых рекорда на Skate Canada

Второй завершила выступления японка Рика Кахира, третьей — южнокореянка Ён Ю. Соотечественница рекордсменки Евгения Медведева по сумме двух прокатов на Skate Canada стала пятой.
Росбалт вчера в 02:52
Политика

Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой

Президент России Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудит укрепление стратегического партнерства и вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:24
Киберспорт

Blizzard готовится представить Overwatch 2

News.ru 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное