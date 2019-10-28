Общество
РИА НовостиРоструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
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Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Общество
На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти
В Екатеринбурге в отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили административное дело об оскорблении власти за комментарий в его телеграм-канале.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Собянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве
Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Общество
Из-за пожара в Калифорнии власти эвакуируют около 180 тысяч человек
В Калифорнии власти объявили об эвакуации около 180 тысяч жителей округа Сонома (недалеко от Сан-Франциско) в связи с крупным природным пожаром «Кинкейд».
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Общество
Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского
Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Музыка
Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Фигурное катание
Россиянка Трусова поставила два мировых рекорда на Skate Canada
Второй завершила выступления японка Рика Кахира, третьей — южнокореянка Ён Ю. Соотечественница рекордсменки Евгения Медведева по сумме двух прокатов на Skate Canada стала пятой.
Политика
Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой
Президент России Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудит укрепление стратегического партнерства и вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
Киберспорт