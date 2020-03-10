Общество
RT на русскомРоструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Так, в связи с празднованием Дня весны и труда граждане отдыхают с 1 по 5 мая, затем последует короткая рабочая неделя.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.РИА Новости00:12
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