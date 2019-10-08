Общество

Lenta.ruLenta.ruРоструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ближайшие длинные выходные в России состоятся в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс». По его словам, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в начале ноября

У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Интерфакс04:26

Подробнее о событии

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

RT на русском07:05

Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

Московский Комсомолец06:36

Рассказываем, как россияне будут отдыхать в октябре

Катунь 2406 октября в 23:50

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Известия06:16

Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

URA.Ru04:53

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Российская газета04:50

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

РИА Новости06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Экономика

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Общество

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail

Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
RT на русском 12:27
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Армия и оружие

Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории

Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Политика

Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Армия и оружие

СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции

Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Авто

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Авто

В России GAC Motor стартует в декабре

32CARS.ru вчера в 23:11
Общество

Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
РБК 12:10
Общество

В Москве открыли стационар детского хосписа «Дом с маяком»

РИАМО – 5 окт. Первый стационар детского хосписа "Дом с маяком" появился в Москве, стройка шла шесть лет, сообщает ТАСС.
РИАМО 05 октября в 13:13
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к лейблу Black Star

Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One (Левана Горозии) и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом Black Star.
Москва 24 11:45
Футбол

Как сборная России готовится к матчу с Шотландией

RT на русском 11:46
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Происшествия

В Россию приехал радиоактивный поезд

Lenta.ru 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
День народного единства
Российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное