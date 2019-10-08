У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

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Ближайшие длинные выходные в России состоятся в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс». По его словам, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно.

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