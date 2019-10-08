Общество

Lenta.ruLenta.ruРоструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ближайшие длинные выходные в России состоятся в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс». По его словам, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно.
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с чего всё началось

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в начале ноября

У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Интерфакс04:26

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Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

RT на русском07:05

Россиян ждут три выходных в честь Дня народного единства

Телеканал 360°05:09

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

РИА Новости06:20

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Известия06:16

Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

Московский Комсомолец06:36

Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

URA.Ru04:53

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Российская газета04:50
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Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Армия и оружие

Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке

«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Rambler News Service 13:09
Наука

Физики заставили гигантскую молекулу быть в двух местах одновременно

Машины и Механизмы 10:12
Происшествия

В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей

В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:38
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Общество

В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке

Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
РИА Новости 12:41
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
Спорт

Российские гимнастки взяли серебро чемпионата мира в Германии

Говорит Москва 12:26
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Хоккей

«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»

Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Общество

В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
РБК 14:03
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Космос

Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Политика

Роскомнадзор подпишет соглашение о сотрудничестве с коллегами из Китая

«Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации», — сообщил пресс-секретарь ведомства.
Daily Storm 09:07
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери

Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Политика

США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами

Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Европейского союза, на которые Вашингтон с 18 октября введет таможенные пошлины.
Аргументы и Факты 11:25
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус вчера в 10:25
Авто

Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe 00:37
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Российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
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