Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о длинных выходных в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде. Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в начале ноября

У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Интерфакс04:26

Подробнее о событии

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Известия06:16

Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

Московский Комсомолец06:36

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

РИА Новости06:20

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

RT на русском07:05

Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

URA.Ru04:53

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Российская газета04:50

Рассказываем, как россияне будут отдыхать в октябре

Катунь 2406 октября в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске

Gazeta.SPb вчера в 19:01
Политика

Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Политика

Путин встретится с 19 новыми губернаторами

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с 19 новыми губернаторами, чтобы обсудить с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.
РЕН ТВ 08:26
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:17
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Экономика

Российским многодетным семьям начали погашать часть ипотеки

Rambler News Service 05:45
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Общество

Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий

Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
REGNUM 07:38
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи

Большинство комментаторов сошлись на том, что Чехова действительно поправилась, но от этого не стала менее шикарной.
Телепрограмма 06 октября в 16:20
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Киберспорт

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Футбол

Черчесов прокомментировал вызов в сборную Соболева

Станислав Черчесов, являющийся главным тренером сборной России, прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Sport.ru вчера в 07:14
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Единоборства

Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным

Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя.
Советский спорт 03:00
Происшествия

Кубанский судья требовал от бизнесмена взятку в 64 млн рублей

В феврале сотрудники УФСБ России задержали Стародубцева при передаче ему муляжа купюр на сумму 29,9 млн рублей.
Блокнот Краснодар 09:01
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке губернатора ХМАО в октябре

Глава Югры может сложить полномочия за год до окончания срока Во второй половине октября может быть снят с должности губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Правда УрФО вчера в 23:48
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
День народного единства
Российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное