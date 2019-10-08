У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

с чего всё началось

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде. Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября.

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

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