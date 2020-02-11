Общество
РБКРоструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в Роструде. Затем будет только четыре рабочих дня — с 10 по 13 марта. Всего в 2020 году россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Кино
Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара»
Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Кино
Тайка Вайтити нашёл соавтора для сценария четвёртого «Тора»
Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор».
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча просил водку
Грег Смит, бывший тренер "Вашингтона" вспомнил курьёзный случай с Александром Овечкиным.
Технологии
Дистрибутив Linux выдали за фековую Windows 12 Lite
Никакой новой Windows 12 Lite не существует. Дело в том, что новая «винда» - это проект разработчиков-любителей.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В отличие от актуального «Патриота» новое поколение, которым по сути и является внедорожник прозванный как «Русский Прадо», получит серьезно измененную внешность и серьезно модернизированный салон.
Спорт
Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при
Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Футбол
Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад
Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Наука
Впервые получен высокотемпературный молекулярный магнитоэлектрик
Физики получили новый магнитоэлектрик, то есть материал, в котором внешнее магнитное поле вызывает электрическую поляризацию, а электрическое поле порождает намагниченность, характеризующийся уникальным набором свойств.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
Витренко не заплатили за победу над «Газпромом»
На прошлой неделе Юрий Витренко в интервью Liga.net заявил, что «Нафтогаз» получит в качестве премии 1% от выплаченных «Газпромом» $2,9 млрд, не уточнив, впрочем, как будут распределяться премиальные внутри компании.
Авто
В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и Sandero
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Армия и оружие
Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии
Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).
Политика
Лукашенко предупредил о нарастании угроз в белорусском медиаполе
В ближайшем будущем белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз, об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.
Происшествия