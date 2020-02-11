Общество

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В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в Роструде. Затем будет только четыре рабочих дня — с 10 по 13 марта. Всего в 2020 году россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель.
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Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Российская газетавчера в 19:00

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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

РБК05:13

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РИА Новости02:06

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RT на русском02:31

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Lenta.ru02:29

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

URA.Ru03:05

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

Российская газетавчера в 19:00
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