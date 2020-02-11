Общество

RT на русскомRT на русскомРоструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде. Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае. Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.
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с чего всё началось

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Российская газетавчера в 19:00

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Роструд напомнил о датах праздничных выходных

Газета.Ru05:03

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Известия03:21

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

Российская газетавчера в 19:00

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

RT на русском02:31

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

Lenta.ru02:29

В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях

РИА Новости02:06

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

URA.Ru03:05
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Политика

Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 07:15
Общество

В Госдуму внесен проект о минимальной зарплате медиков

Согласно тексту отзыва, подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда медиков в целом.
Российская газета 06:31
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Происшествия

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из Боткинской больницы

Из больницы имени Боткина сбежала пациентка, у которой медики подозревают коронавирус.
78.ru 07:43
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Здоровье

Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
РБК 06:38
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

РИА Новости 05:51
Общество

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Энергетика

Сечин доложил Путину об итогах работы «Роснефти»

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
ТВ Центр 06:41
Общество

В ВОЗ назвали распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, процесс распространения вируса в ближайшее время может ускориться.
ToDay News Ufa вчера в 07:09
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

Российская газета 02:09
Экономика

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления банка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в лосинах и толстовке

Напомним, в широкий прокат фильм «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова выйдет 14 февраля.
RuNews24.ru 03:23
Экономика

В России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Газета.Ru 04:48
Политика

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.
RT на русском 06:51
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru 08 февраля в 08:17
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
Происшествия

Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде

РИА Новости 05:37
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Общество

Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане

Rusvesna.su 05:45
Культура

Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян

iReactor вчера в 22:52
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Политика

Россия меняет посла в Венесуэле

Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Коммерсантъ 03:07
Политика

Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО

Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
ТАСС 05:49
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