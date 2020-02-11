Общество

RT на русскомRT на русскомРоструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде. Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае. Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.
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с чего всё началось

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Российская газетавчера в 19:00

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Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Телеканал 360°03:07

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

Lenta.ru02:29

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

RT на русском02:31

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

URA.Ru03:05

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

РИА Новости02:06

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

РЕН ТВ02:45

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

Российская газетавчера в 19:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика

Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции

Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
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Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
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«Другая» Arkana без камуфляжа: внешне – ближе к российской версии, а вот салон – свой

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Sibnovosti.ru вчера в 04:42
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Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

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ToDay News Ufa вчера в 05:27
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Российская газета вчера в 03:33
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
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Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости вчера в 13:20
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости вчера в 07:53
Спорт

Легков: «Раньше времени не стоит объявлять Большунова победителем Кубка мира»

Олимпийский чемпион Александр Легков не спешит заранее поздравлять лидера Кубка мира Александра Большунова с победой в общем зачёте.
Sport.ru вчера в 17:29
Происшествия

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Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
ТАСС 03:14
Здоровье

Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

Число погибших от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, на 11 февраля составляет 1018 человек.
Дождь 00:42
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
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Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

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Политика

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Авто

Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не продастся

Специалисты не рекомендуют покупать автомобили, которые впоследствии тяжело реализовать на вторичном рынке.
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Здоровье

В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус

Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.
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Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Политика

В МИД РФ назвали условие отмены виз для граждан Грузии

Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.
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Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).
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Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Экономика

Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в 2019 году выросла в 4,1 раза

"Полюс" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,944 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
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Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

РИА Новости 00:16
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