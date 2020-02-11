Общество

RT на русскомRT на русскомРоструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде. Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае. Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.
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с чего всё началось

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Российская газетавчера в 19:00

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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Известия03:21

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

Российская газетавчера в 19:00

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

URA.Ru03:05

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

RT на русском02:31

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

Lenta.ru02:29

В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях

РИА Новости02:06

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Телеканал 360°03:07
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Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

Nissan может приостановить сборку машин в России из-за коронавируса

Авторамблер 02:22
Авто

Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж

Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Новые автомобили 09 февраля в 23:13
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa 04:04
Культура

«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

ИА InterMedia 04:42
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Гаджеты

Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты

Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Игромания.ру вчера в 15:39
Политика

13 февраля Путин встретится с рабочей группой по изменению Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в четверг, 13 февраля, Владимир Путин встретится с рабочей группой по Конституции.
Городовой 04:25
Шоу-бизнес

Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
Московский Комсомолец вчера в 17:50
Происшествия

Артист Кубанского казачьего хора Медведев погиб в ДТП под Краснодаром

РИА Новости 04:24
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо

ФАН 03:56
Происшествия

Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Известия 03:48
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма

Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
Piter.tv 09 февраля в 14:46
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
REGNUM 01:57
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Гаджеты

Обновление Android сломало смартфоны Sony

Согласно сообщениям, обновление Android 10 повлияло на смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ3, вышедшие в 2018 году, и флагманы Xperia 1 и Xperia 5, выпущенные в 2019 году.
Lenta.ru 04:07
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Lenta.ru 04:32
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Известия 01:39
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости вчера в 08:10
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
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