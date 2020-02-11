В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

с чего всё началось

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде. Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае. Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

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