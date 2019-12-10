Общество
РИА НовостиРоструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.
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Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Политика
В Киеве протестующие у офиса Зеленского убрали палатки
"На улице Банковой нет палаток протестующих, металлодетекторы отсутствуют, проход открыт и площадь освобождена", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Политика
Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» запланирован на 24 декабря, и должен состояться не позднее 31 декабря.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Авто
Audi представил гибридную версию Q7
Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Политика
Российские дипломаты психанули на встрече в Париже
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Общество
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.