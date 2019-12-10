Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

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