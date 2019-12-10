Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.
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Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе после новогодних праздников

РБК03:46

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

РИА Новости03:28

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года

Интерфаксвчера в 23:15

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

Lenta.ru01:38

Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях

URA.Ru00:14

Двухдневные рабочие недели ждут россиян в конце 2019 и начале 2020 года

Телеканал 360°00:00

Роструд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2020 году

ТАСС03:13
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Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Эхо Москвы 05:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Политика

В Киеве протестующие у офиса Зеленского убрали палатки

"На улице Банковой нет палаток протестующих, металлодетекторы отсутствуют, проход открыт и площадь освобождена", - говорится в сообщении на сайте агентства.
РИА Новости 04:34
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

REGNUM вчера в 14:49
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Политика

Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» запланирован на 24 декабря, и должен состояться не позднее 31 декабря.
Пятый канал вчера в 21:04
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
Авто

Audi представил гибридную версию Q7

Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
Somanyhorses 03:21
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия вчера в 09:32
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Доступ1 вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня вчера в 03:38
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU вчера в 11:33
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласят приговор

МР7.ру 02:57
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости вчера в 09:13
Политика

Российские дипломаты психанули на встрече в Париже

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
DixiNews 04:55
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
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