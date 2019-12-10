Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.
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с чего всё началось

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Интерфаксвчера в 23:15

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Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

РИА Новости03:28

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года

Интерфаксвчера в 23:15

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в конце и начале года

RT на русском03:12

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

Lenta.ru01:38

Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях

URA.Ru00:14

Двухдневные рабочие недели ждут россиян в конце 2019 и начале 2020 года

Телеканал 360°00:00

Роструд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2020 году

ТАСС03:13
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Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Кино

Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм

Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 09:30
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Футбол

Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:45
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру вчера в 06:16
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Политика

Коммунисты снова использовали мегафон на заседании облдумы

Депутаты облдумы от КПРФ предложили установить памятную дату - День гибели промышленности Саратовской области и жертв экономических реформ.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:35
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие

В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

РИА Новости 01:41
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

К концу столетия мировые океаны могут потерять до 4 процентов кислорода из-за потепления и загрязнения атмосферы.
Evo-rus.com 02:50
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

В России уничтожили девять главарей террористов с начала года

С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
РИА Новости 03:34
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Коммерсантъ 01:38
Гаджеты

Инсайдеры поделились характеристиками следующих консолей Xbox

Несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft.
News.ru 01:49
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Политика

В Париже завершился саммит «нормандской четвёрки»

В Париже завершились переговоры в нормандском формате между лидерами России, Украины, Германии и Франции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 14:25
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах судье

Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители в Воронеже задержали Михаила Квасова - еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье.
РЕН ТВ 02:09
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Политика

«Нормандская четверка» снова соберется через четыре месяца

"Принят итоговый документ, подтверждена безальтернативность выполнения Минских соглашений, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта", - заявил журналистам по итогам встречи "нормандской четверки" российский лидер Владимир Путин.
Российская газета вчера в 18:28
Происшествия

В брянской колонии насмерть забили заключенного

БрянскToday вчера в 12:05
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