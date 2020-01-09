Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Много выходных дней ожидает россиян весной. Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет в связи с празднованием Дня весны и труда.
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с чего всё началось

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.
РИА Новостивчера в 18:06

Подробнее о событии

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

Газета.Ruвчера в 18:50

Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале

Доступ1вчера в 23:48

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:43

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

Известиявчера в 21:17

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

РБКвчера в 23:38

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:06

Россиянам рассказали о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

Lenta.ruвчера в 17:49
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Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Культура

Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России

Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Актуальные Новости вчера в 08:32
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Армия и оружие

Багдад подвергся ракетному обстрелу

BFM.ru вчера в 17:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
Энергетика

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

Интересная Россия вчера в 09:36
Энергетика

Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть

Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:18
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
Технологии

В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Коммерсантъ 00:13
Армия и оружие

120 лет со дня рождения прославленного советского конструктора Василия Грабина

9 января 1900 года в станице Старонижестеблиевская Кубанской области родился Василий Гаврилович Грабин.
RT на русском 01:15
Футбол

«Челси» предложит 40 млн фунтов за игрока «Вест Хэма»

Сообщается, что "синие" предложат "молотобойцам" 40 млн фунтов за 23-летнего футболиста, в то время как "Вест Хэм" будет готов отпустить Диопа за £ 50 млн.
Soccer.ru вчера в 23:16
Футбол

Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Евро-футбол.ру вчера в 13:40
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

Радио Комсомольская правда 01:11
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Общество

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Общество

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
ФАН вчера в 03:39
Общество

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Sport24.ru 07 января в 13:57
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
РБК вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Общество

Вступил в силу запрет на ввоз в Россию китайских морепродуктов

С 9 января 2020 года вступает в силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию морепродуктов из Китая.
Online47.ru 01:25
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