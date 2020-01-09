Общество
РИА НовостиРоструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Много выходных дней ожидает россиян весной. Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет в связи с празднованием Дня весны и труда.
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с чего всё началось
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.РИА Новостивчера в 18:06
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Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
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Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Культура
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Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора
"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Энергетика
Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель
По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Энергетика
Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть
Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Армия и оружие
120 лет со дня рождения прославленного советского конструктора Василия Грабина
9 января 1900 года в станице Старонижестеблиевская Кубанской области родился Василий Гаврилович Грабин.
Футбол
«Челси» предложит 40 млн фунтов за игрока «Вест Хэма»
Сообщается, что "синие" предложат "молотобойцам" 40 млн фунтов за 23-летнего футболиста, в то время как "Вест Хэм" будет готов отпустить Диопа за £ 50 млн.
Футбол
Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА
Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Общество
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Армия и оружие
Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Вступил в силу запрет на ввоз в Россию китайских морепродуктов
С 9 января 2020 года вступает в силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию морепродуктов из Китая.