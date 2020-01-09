Общество
РБКВ Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Короткие недели будут обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
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с чего всё началось
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.РИА Новостивчера в 18:06
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Общество
Глава Якутии сообщил о новых кадровых решениях
Глава Якутии Айсен Николаев подписал ряд кадровых указов.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
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Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Происшествия
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Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Технологии
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Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Авто
Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300
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Общество
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В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Единоборства
Фергюсон показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым
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Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Политика
Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США
Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
Общество
ОСК оценит ущерб «Адмиралу Кузнецову» от пожара к концу января
Точная оценка ущерба, который авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре в середине декабря, будет дана к концу января, когда на корабле завершит работу комиссия, расследующая причины пожара, пообещал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года
В первом лидером в декабре стал Vivo IQOO Neo, заработавший по результатам тестов 504 432 балла в версии 8/128 ГБ.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Армия и оружие
Иран предупредил о «более жесткой мести» в адрес США
Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
В Липецке мужчину убили одним ударом ножа
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Энергетика
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.
Финансы
На Украине заявили о семилетнем максимуме международных резервов
В Нацбанке отмечают, что резервы Украины в настоящий момент достигли семилетнего максимума — последний раз больший объем накоплений был зафиксирован в декабре 2012-го.
Здоровье
Ученые назвали способ, который поможет продлить жизнь на 10 лет
Футбол
Верратти: «У ПСЖ есть четверо из десяти лучших игроков мира»
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти дал комментарий после победы над "Сент-Этьеном" (6:1) в четвертьфинале Кубка французской Лиги.
Происшествия
ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании
«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Космос