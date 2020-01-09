Общество

РБКРБКВ Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Короткие недели будут обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.
РИА Новостивчера в 18:06

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Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях 2020 года

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В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

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Россиянам рассказали о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

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В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:43

Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной

Доступ1вчера в 00:40
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Глава Якутии сообщил о новых кадровых решениях

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Точная оценка ущерба, который авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре в середине декабря, будет дана к концу января, когда на корабле завершит работу комиссия, расследующая причины пожара, пообещал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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