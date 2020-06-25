с чего всё началось

Рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращена на один день. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда. В ведомстве уточнили, что 1 июля, основной день всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, объявлен выходным.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 119

Общество В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов. 3,2K

Политика Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества "Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества. 1

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. 9

Общество На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. 12

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 335

Авто В России подешевели автомобили с пробегом Эксперты Autonews рассказали, как изменились цены и спрос на рынке подержанных машин, что будет дальше и стоит ли покупать автомобиль прямо сейчас. 8

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 397

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 18

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 406

Экономика Яркий спич глава Саяногорска посвятил правительству и РУСАЛу Глава Саяногорска Михаил Валов сегодня с чувством и по делу выступил на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2019.

Наука Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний Во время нового исследования обнаружилось, что основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смерти во всем мире является долгосрочное воздействие мелкодисперсных загрязнителей атмосферного воздуха. 2

Наука У людей обнаружили стереообоняние Если человек понимает, с какой стороны до него доносится запах, то благодаря окончаниям веточек тройничного нерва.

Футбол РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург» «Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин. 2

Экономика Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.