Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРоструд напомнил о следующей сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращена на один день. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда. В ведомстве уточнили, что 1 июля, основной день всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, объявлен выходным.
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с чего всё началось

Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращенной

МОСКВА, 25 июня. / ТАСС/.
ТАССвчера в 20:08

Подробнее о событии

Роструд напомнил о второй подряд короткой рабочей неделе

РИА Новости03:29

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

Lenta.ru02:26

Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе

Известиявчера в 21:09

В Роструде напомнили ещё об одной короткой рабочей неделе

News.ru02:28

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за голосования по поправкам

РБК00:31

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

URA.Ruвчера в 22:54

Роструд напомнил об очередной четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском02:20
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Фильм «Унесенные ветром» вернули на сервис HBO Max

Shraibikus News 06:09
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
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Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
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Культура

Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Evo-rus.com вчера в 08:32
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Футбол

Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире

РИА Новости 04:00
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
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Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
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Политика

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 06:55
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Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Эксперты Autonews рассказали, как изменились цены и спрос на рынке подержанных машин, что будет дальше и стоит ли покупать автомобиль прямо сейчас.
SpeedMe 03:07
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

РБК 03:30
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Авто

Машины Kia получат «механику» со сцеплением «по проводам»

Основной особенностью нового узла является то, что отсутствует механическая связь между трансмиссией и педалью сцепления.
CarsWeek.ru 02:17
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
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Культура

Министр культуры России посетила ЦУМ в Волгограде

Кривое-зеркало.ру 06:31
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Экономика

Яркий спич глава Саяногорска посвятил правительству и РУСАЛу

Глава Саяногорска Михаил Валов сегодня с чувством и по делу выступил на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2019.
ИА Хакасия 05:07
Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
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Здоровье

В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр

От пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
Наука

Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

Во время нового исследования обнаружилось, что основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смерти во всем мире является долгосрочное воздействие мелкодисперсных загрязнителей атмосферного воздуха.
Rusargument вчера в 19:28
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Наука

У людей обнаружили стереообоняние

Если человек понимает, с какой стороны до него доносится запах, то благодаря окончаниям веточек тройничного нерва.
N+1 22 июня в 15:23
Футбол

РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
2
Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:19
Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится с 1 июля.
ЧС-ИНФО 06:28
43
Общество

Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
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