Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В этом году 23 Февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля. Следующая сокращенная рабочая неделя будет в марте.
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с чего всё началось

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.
ТАССвчера в 16:34

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Россиян в феврале ожидает четырехдневная рабочая неделя

РЕН ТВ00:29

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

РИА Новости02:13

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

Известия00:49

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале

Газета.Ru03:23

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Lenta.ruвчера в 19:32

Благодаря 23 февраля россиян ждет короткая рабочая неделя

Телеканал 360°вчера в 18:51

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

ТАССвчера в 16:34
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Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

RT на русском вчера в 11:05
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Технологии

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году.
Вести.Ru 30 января в 10:57
Здоровье

Губернатор Тюмени подтвердил заражение студентки коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в пятницу, 31 января, получено лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом у китайской студентки.
Российская газета вчера в 14:43
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
Политика

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Газета.Ru 03:36
Космос

В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам

Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.
РИА Новости вчера в 04:18
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Здоровье

Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах

Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.
REGNUM 30 января в 03:51
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru 30 января в 07:50
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Гаджеты

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Что происходит вчера в 04:38
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Здоровье

Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Экономика

Financial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
REGNUM 30 января в 19:24
Единоборства

Стало известно, когда может состояться реванш Хабиба с Макгрегором

Sport.ru 03:01
Биатлон

«Прикручивала лампы, долбила перфоратором, влезала на холодильник, ставила вытяжку». Интервью с Кристиной Резцовой

Света Миронова, самая быстрая, как вы говорите, с одним промахом выиграла медаль.
Матч ТВ 01:44
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Газета.Ru 30 января в 10:31
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
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