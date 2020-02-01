Общество
РИА НовостиРоструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
В этом году 23 Февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля. Следующая сокращенная рабочая неделя будет в марте.
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с чего всё началось
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.ТАССвчера в 16:34
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