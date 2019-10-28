Общество

REGNUMREGNUMРоструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости. Таким образом, в связи с празднованием Дня народного единства следующая неделя будет короче на один день.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Роструд напомнил о трехдневных выходных в начале ноября

РБК06:07

Россиянам добавили один выходной в ноябре

Российская газета05:53

Чем порадует ноябрь: осенние каникулы и длинные выходные

Известия Мордовии02:08

Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

ТАСС04:59

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Lenta.ru04:55

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

URA.Ru05:13

В начале ноября саратовцев ждёт три выходных подряд

Саратов 2425 октября в 00:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Политика

Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну

Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 04:32
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru 03:35
Происшествия

В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта

Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
ТАСС 11:28
Путешествия

Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку

КП - Крым 04:50
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

РБК вчера в 22:45
Фигурное катание

Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии

Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:09
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Политика

В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского

После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Накануне.Ru 11:00
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Футбол

Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Кино

Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря

Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 09:49
Хоккей

У хоккеиста сборной России Малкина обнаружили гражданство США

Газета.Ru 08:25
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Происшествия

Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Интерфакс 06:55
Общество

Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского

Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
Авто

В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport

Land Rover объявил о начале продаж на рынке России обновленного кроссовера Land Rover Discovery Sport.
Faktom 10:42
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 05:42
Кино

«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам

Форпост Северо-Запад вчера в 11:17
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Политика

ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
REGNUM 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное