Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

с чего всё началось

Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.

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