Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
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с чего всё началось

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости00:12

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Роструд назвал регионы с наибольшим числом вакансий от ₽80 тыс

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Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой

RT на русском01:13

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Интерфакс00:02

Названы регионы с самыми большими зарплатами

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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

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Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

ТАСС00:10

Роструд назвал сферы с зарплатой от 80 тыс. рублей

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В Москве стартует предзаказ нового iPhone 11

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Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
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REGNUM 05:14
Армия и оружие

Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО

Официальный представитель военно-морского флота Джозеф Градишер заявил, что военно-морские силы "определяют объекты, показанные в этих видеороликах, как неопознанные воздушные явления".
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Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
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Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
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ЦБ отмечает рост долговой нагрузки россиян

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Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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