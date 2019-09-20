Общество
РИА НовостиРоструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
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Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском вчера в 13:31
Армия и оружие
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Системами противовоздушной обороны сирийских правительственных сил был сбит ударный беспилотник, который накануне вечером появился над столичной провинцией Дамаск.
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Шоу-бизнес
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Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.
Российская газета вчера в 10:36
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Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
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В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
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Вечерний курьер 18 сентября в 06:28
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Детей из России облили горящим маслом в Турции
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