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Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
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Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Интерфакс00:02

Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой

RT на русском01:13

Роструд назвал сферы с зарплатой от 80 тыс. рублей

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Названы регионы с самыми большими зарплатами

Lenta.ru00:38

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

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Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

ТАСС00:10

Роструд назвал регионы с наибольшим числом вакансий от ₽80 тыс

РБК01:30
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