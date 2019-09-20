Общество
ИнтерфаксРоструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
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с чего всё началось
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.РИА Новости00:12
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Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Политика
Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
РИА Новости 09:29
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Политика
Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины
Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».
Известия 08:31
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В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Гаджеты
Apple открыла доступ к операционной системе iOS 13
Интерфейс iOS 13 / ©Apple Специалисты Apple увеличили скорость работы операционной системы, ввели более быстрое распознавание Face ID, а также постарались уменьшить объем файлов, выпускаемых в рамках обновлений.
Naked Science 06:26
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»
Пользователей интересовали сцены, где девушка «выходит замуж», «танцует», «рассказывает про эрогенные зоны».
Телеканал 360° 06:42
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Космос
Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
РИА Новости 01:00
Кино
«Zомбилэнд: контрольный выстрел» покажут на Comic Con Russia 2019
Игромания.ру 08:41
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 09:53
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Армия и оружие
Boeing провела испытательный полет первого беспилотного заправщика
Самолет автономно вырулил взлетную полосу и взлетел и пролетел по маршруту Компания Boeing вместе с ВМС США завершила первый испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray (" Скат"), сообщается на сайте компании.
Аргументы и Факты 01:05
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
Rambler News Service 07:47
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.
Российская газета 07:21
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
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Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Здоровье
Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов
Ульяновская правда 07:17
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Похоже, Epic Games заплатила 9,5 млн евро за эксклюзивность Control
Выходит, Epic Games предоставила издателю и разработчику достаточно серьёзную «подушку безопасности» в случае, если проект начнёт недобирать в продажах.
Игромания.ру 08:59
Политика
Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки
В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.
Газета.Ru 08:50
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
Москва 24 вчера в 03:03