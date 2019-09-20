Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

с чего всё началось

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