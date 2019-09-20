Общество
Российская газетаРоструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
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Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.РИА Новости00:12
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