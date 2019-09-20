Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Футбол Лудогорец — ЦСКА 5:1 Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Армия и оружие Британский авианосец «Принц Уэльский» впервые вышел в море Второй британский авианосец типа «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) – «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) – впервые вышел в море на ходовые испытания, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

Единоборства Хабиб рассказал, как сгонял вес перед боем с Порье Боец отметил, что 15 килограмм приходится скидывать, потому что в день перед боем нужно показать вес в 70,3 кг.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Игры Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена Epic Games Store продолжает раздавать игры. На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена.

Технологии ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.

Авто В России начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross Дилеры Mitsubishi в России начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

Футбол Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.

Спорт Дина Аверина взяла золото ЧМ в Баку в упражнениях с булавами и лентой На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку, россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами.

Общество Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.

Происшествия Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Гаджеты Xiaomi наконец показала Xiaomi Mi Mix Alpha Компания Xiaomi наконец опубликовала первое официальное компьютерное изображение нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который должен быть представлен на следующей неделе.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.