Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Ранее компания "Сбербанк страхование жизни" провела исследование с целью узнать, какую зарплату россияне считают справедливой. В среднем многих удовлетворила бы сумма в 66 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
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Названы отрасли с наибольшим числом высокооплачиваемых вакансий

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