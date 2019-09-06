Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.

с чего всё началось

Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Ранее компания "Сбербанк страхование жизни" провела исследование с целью узнать, какую зарплату россияне считают справедливой. В среднем многих удовлетворила бы сумма в 66 тысяч рублей в месяц.

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

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