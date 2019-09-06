Общество
ИзвестияРоструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей. На высокую оплату труда могут претендовать работники сфер недвижимости, добывающей промышленности, транспорта, производства и строительства.
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с чего всё началось
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.РИА Новости00:29
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Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.
РБК вчера в 17:02
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Жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора определило пятерку финалистов.
Глас Народа 04:20
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Захарова ответила на заявление Болгарии о «вмешательстве» России
Болгария переписывает историю, говоря о том, что войска Красной Армии «принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 06:12
Футбол
Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Чемпионат 04:44
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу
Московский Комсомолец 05:46
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о забастовке пермских врачей
Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало информацию о забастовке врачей пермской больницы №6. Несмотря на то, что в видеобращении заведующий травматологическим отделением Александр Ивченков и заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова напрямую говорят, что из-за тяжелых условий работы они и другие врачи устроят забастовку, в ведомстве эту информацию опровергли.
Новости Перми 05:36
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.
Интерфакс 04:27
Авто
Обновлённый Lexus GX 460 для России оказался дешевле предшественника
Российские дилеры начали приём заказов на обновлённый внедорожник Lexus GX 460.
Wroom.ru вчера в 16:18
Авто
Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен
Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.
SpeedMe вчера в 15:48
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Происшествия
Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного
В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.
Интерфакс 05:44
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Общество
Российские города наводнили алкомаркеты
Число пивных в городе выросло на 34 процента — до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.
Lenta.ru 06:10
Политика
Экспериментировать с системой выборов можно и нужно, заявил Собянин
Ломать традиционную классическую избирательную систему нельзя, но нужно экспериментировать, чтобы выборы стали привлекательными для избирателя, но при этом гарантировали тайну голосования и корректный учёт голосов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:03
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Авто
Ford анонсировал электрический Ford Mustang на тизере
Показанные тизеры демонстрируют электрическую модификацию популярного спорткара, который удалось сфотографировать в движении.
Faktom 02:10
Кино
Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel
Астрахань FM 04:10
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета вчера в 22:30
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41