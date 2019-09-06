Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.

с чего всё началось

Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей. На высокую оплату труда могут претендовать работники сфер недвижимости, добывающей промышленности, транспорта, производства и строительства.

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