Общество

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Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей. На высокую оплату труда могут претендовать работники сфер недвижимости, добывающей промышленности, транспорта, производства и строительства.
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с чего всё началось

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
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Роструд выяснил, кому платят самые высокие зарплаты

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Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

RT на русском01:45

Названы отрасли с наибольшим числом высокооплачиваемых вакансий

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Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО

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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

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Газета.Ru вчера в 04:34
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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

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Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

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Политика

Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

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Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
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В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
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Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
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Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Российская газета вчера в 21:06
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В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

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Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
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Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
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Экономика

Падение промышленных заказов повышает риск рецессии в Германии

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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

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Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

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Уровень Амура у Комсомольска почти 8 метров, город готовится к тайфуну

Уровень Амура у города на утро 6 августа достиг отметки 792 см, при опасном значении 650 см. Город готовится к удару тайфуна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года

Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
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Apple выпустит iPhone с датчиком отпечатков в экране

В следующем году компания Apple последует примеру Huawei, OnePlus, Samsung и других Android-производителей, выпустив айфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев.
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