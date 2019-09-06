Общество
ИзвестияРоструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей. На высокую оплату труда могут претендовать работники сфер недвижимости, добывающей промышленности, транспорта, производства и строительства.
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с чего всё началось
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.РИА Новости00:29
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Шоу-бизнес
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Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Баскетбол
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Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обнародовала новый видеоролик с превью к матчу второго группового этапа Россия — Польша, который состоится в шестом туре.
Чемпионат вчера в 13:05
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания вчера в 08:49
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
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ТАСС 03:11
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Аксенов пригрозил национализировать завод «Крымский Титан»
Krym.News вчера в 23:55
Политика
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Российская газета 02:47
Происшествия
Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
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По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
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В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны
Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российская газета вчера в 23:10
Общество
В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях
Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье
Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься.
REGNUM 01:34
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Энергетика
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Российская газета вчера в 21:06
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Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Происшествия
После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов
После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Экономика
Падение промышленных заказов повышает риск рецессии в Германии
Фото: EPA / FELIPE TRUEBA Объем заказов промпредприятий Германии в июле сократился на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что было вызвано значительным сокращением заказов из стран, не входящих в еврозону, свидетельствуют данные Министерства экономики ФРГ.
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Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
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Известия 02:30
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Общество
Уровень Амура у Комсомольска почти 8 метров, город готовится к тайфуну
Уровень Амура у города на утро 6 августа достиг отметки 792 см, при опасном значении 650 см. Город готовится к удару тайфуна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:29
Политика
Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года
Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
ТАСС 01:31
Гаджеты
Apple выпустит iPhone с датчиком отпечатков в экране
В следующем году компания Apple последует примеру Huawei, OnePlus, Samsung и других Android-производителей, выпустив айфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев.
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