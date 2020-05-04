Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Минтруд объяснил, как оплачиваются нерабочие дни в мае

Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, сообщили РИА Новости в Минтруде. Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. "То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.
РИА Новости00:07

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Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

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РБК01:25

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России в мае

Газета.Ru02:08

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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

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Минтруд разъяснил порядок оплаты 6–8 мая

Коммерсантъ01:25

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ТАСС00:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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