Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, сообщили РИА Новости в Минтруде. Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. "То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.

с чего всё началось

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

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