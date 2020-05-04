Общество

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В ведомстве указали, что период с 6 по 8 мая будет оплачиваться по примеру нерабочих дней в апреле. То есть зарплата сохраняется в обычном размере. Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются календарными выходными в связи с Праздником Весны и Труда, а также Днем Победы, отмечает ТАСС.
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с чего всё началось

Минтруд объяснил, как оплачиваются нерабочие дни в мае

Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, сообщили РИА Новости в Минтруде. Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. "То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.
РИА Новости00:07

Подробнее о событии

Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

РИА Новости07:55

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России в мае

Газета.Ru02:08

Минтруд разъяснил порядок оплаты 6–8 мая

Коммерсантъ01:25

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Известия00:49

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

RT на русском00:40

Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

РБК01:25

Роструд напомнил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае

ТАСС00:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
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Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии

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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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