Общество
ИзвестияРоструд объяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая
В ведомстве указали, что период с 6 по 8 мая будет оплачиваться по примеру нерабочих дней в апреле. То есть зарплата сохраняется в обычном размере. Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются календарными выходными в связи с Праздником Весны и Труда, а также Днем Победы, отмечает ТАСС.
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с чего всё началось
Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, сообщили РИА Новости в Минтруде. Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. "То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.РИА Новости00:07
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