Общество
ИзвестияРоструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
В Трудовом кодексе установлены гарантии оплаты за нерабочие праздничные дни. Поэтому несмотря на то, что россияне в январе будут отдыхать больше недели, их зарплата не должна стать меньше, заявил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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с чего всё началось
Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.Российская газетавчера в 19:00
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В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы
Российская газетавчера в 19:00
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Общество
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Гаджеты
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Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
Хоккей
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Авто
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Компания Suzuki начала принимать заказы на кроссовер Hustler следующей генерации.
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Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев
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Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
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Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан
Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.