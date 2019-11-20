Общество

Lenta.ruLenta.ruРоструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.
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с чего всё началось

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.
Российская газетавчера в 19:15

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В Роструде рассказали о способе продления новогодних каникул

РЕН ТВ01:39

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

РИА Новости01:19

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

РБК00:39

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

RT на русском01:26

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Известиявчера в 23:16

Россиянам рассказали, как продлить новогодние каникулы

URA.Ruвчера в 22:20

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Российская газетавчера в 19:15
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
Космос

В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле

Следы различных сложных сахаров, включая рибозу - один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов.
ТК Звезда вчера в 23:57
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM вчера в 03:01
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Экономика

Инфляция в РФ приблизится к 3% по итогам 2019 года — Орешкин

Напомним, в октябре глава Минэкономразвития РФ заявил, что годовая инфляция составила ниже уровня 3,8%. Таким образом, как сообщал iReactor, по итогам года инфляция будет значительно меньше официального прогноза.
iReactor 03:03
Происшествия

Адвокат историка Соколова не исключает, что доцент оговорил себя

REGNUM вчера в 06:04
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью главным тренером

Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении главным тренером Жозе Моуринью.
ProstoProSport 01:54
Экономика

Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express

Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Lenta.ru 03:13
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Гаджеты

Samsung снизит стоимость смартфонов

Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
Piter.tv вчера в 03:44
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Кино

После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снять голой

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказал, как съемки в первом сезоне сказались на ее карьере.
КиноПоиск 03:10
Наука

Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий

SciencePop вчера в 00:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Гаджеты

Huawei готовит первый планшет с обратной беспроводной зарядкой

Для планшета, обладающего и большим аккумулятором, и большой площадью поверхности корпуса, обратная беспроводная зарядка видится вполне подходящим решением.
iXBT.com 18 ноября в 01:58
Общество

В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
REGNUM вчера в 23:19
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Политика

Тимошенко напомнила Зеленскому про пианино после шутки о ее фигуре

Московский Комсомолец вчера в 07:25
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 вчера в 00:19
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Спорт

Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина.
Чемпионат 03:05
Происшествия

Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
RT на русском 02:47
Здоровье

Впавшая в кому в Турции российская туристка пришла в себя

По информации Лента.ru 31-летняя жительница Санкт-Петербурга, впавшая в кому на курорте в Анталье, сегодня пришла в сознание.
Радио Комсомольская правда вчера в 13:04
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