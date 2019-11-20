Общество
Lenta.ruРоструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.
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с чего всё началось
Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.Российская газетавчера в 19:15
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В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам
Российская газетавчера в 19:15
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Следы различных сложных сахаров, включая рибозу - один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов.
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В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
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Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Общество
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
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Напомним, в октябре глава Минэкономразвития РФ заявил, что годовая инфляция составила ниже уровня 3,8%. Таким образом, как сообщал iReactor, по итогам года инфляция будет значительно меньше официального прогноза.
Происшествия
Адвокат историка Соколова не исключает, что доцент оговорил себя
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью главным тренером
Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении главным тренером Жозе Моуринью.
Экономика
Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express
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Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Гаджеты
Samsung снизит стоимость смартфонов
Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Кино
После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снять голой
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказал, как съемки в первом сезоне сказались на ее карьере.
Наука
Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий
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Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Гаджеты
Huawei готовит первый планшет с обратной беспроводной зарядкой
Для планшета, обладающего и большим аккумулятором, и большой площадью поверхности корпуса, обратная беспроводная зарядка видится вполне подходящим решением.
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Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
Тимошенко напомнила Зеленскому про пианино после шутки о ее фигуре
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Спорт
Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
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Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Здоровье
Впавшая в кому в Турции российская туристка пришла в себя
По информации Лента.ru 31-летняя жительница Санкт-Петербурга, впавшая в кому на курорте в Анталье, сегодня пришла в сознание.