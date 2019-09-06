Общество
RT на русскомРоструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
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Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.РИА Новости00:03
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
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Экономика
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Вечерняя Москва 00:46
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Аргументы и Факты вчера в 20:20
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В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
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Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
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Интерфакс 04 сентября в 18:51
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Юрий Лоза жестко ответил на киевское заявление Собчак о Крыме
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РИА Новости вчера в 17:45
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Происшествия
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РИА Новости вчера в 13:19