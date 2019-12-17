Общество
Газета.RuРоструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году
В 2020 году россиян обеспечено восемь коротких рабочих недель, об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Иван Шкловец. Иными словами, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
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с чего всё началось
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.РИА Новостивчера в 22:25
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