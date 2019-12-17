Общество

Газета.RuГазета.RuРоструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

В 2020 году россиян обеспечено восемь коротких рабочих недель, об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Иван Шкловец. Иными словами, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
РИА Новостивчера в 22:25

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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

RT на русскомвчера в 19:58

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:25

Роструд напомнил о восьми сокращенных рабочих неделях в 2020 году

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Известиявчера в 20:48

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

ТАСС00:58

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Life.ruвчера в 19:58

Роструд рассказал, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
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В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
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Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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