Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

с чего всё началось

В 2020 году россиян обеспечено восемь коротких рабочих недель, об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Иван Шкловец. Иными словами, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

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