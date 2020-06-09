Экономика
СаминвесторРоструд получил 56 млрд рублей на выплату пособий по безработице
9 июня 2020 года Министерство финансов РФ сообщило, что перечислило Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) 56,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на выплату пособий по безработице. Соответствующее распоряжение было принято правительством 4 июня текущего года.
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Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице
Rambler News Serviceвчера в 10:02
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Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
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Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
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Газета.Ru 02:12
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РИА Новости 02:09
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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
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РИА Новости вчера в 19:38
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Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству
Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.
Вести.Ru вчера в 09:37
Происшествия
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Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Экономика
ФАС считает возможным уменьшить госучастие на финрынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит возможность принять меры по уменьшению госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации долей банков, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.
РИА Новости 03:00
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Автоновости дня 08 июня в 07:58
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
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Киберспорт
В базе данных PlayStation Store нашли UFC 4
Тест называется «Среда для сбора отзывов от сообщества», и, похоже, к бете дадут доступ вскоре после анонса — он ожидается через неделю, 19 июня на EA Play.
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Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
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Армия и оружие
Союзники Халифы Хафтара призывают его к переговорам с ПНС Ливии
Неудачи фельдмаршала Халифы Хафтара повлекли за собой и ослабление позиций его условных союзников - Франции, Египта и ОАЭ.
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Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
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Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
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