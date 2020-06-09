Экономика

СаминвесторСаминвесторРоструд получил 56 млрд рублей на выплату пособий по безработице

9 июня 2020 года Министерство финансов РФ сообщило, что перечислило Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) 56,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на выплату пособий по безработице. Соответствующее распоряжение было принято правительством 4 июня текущего года.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Минфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице

Говорит Москвавчера в 11:27

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

News.ruвчера в 10:26

На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:00

Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице

Rambler News Serviceвчера в 10:02

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

ТАССвчера в 10:02

Минфин перечислил Роструду из резервного фонда 56,2 млрд рублей на пособия безработным

ПРАЙМвчера в 10:15

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Известиявчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 08 июня в 12:22
162
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости вчера в 01:44
45
Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Теннис

Роджер Федерер объявил, что пропустит остаток сезона-2020

Чемпионат 02:57
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
16
Футбол

«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»

Виго, Испания, 10 июня 2020, 10:18 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен выкупить трансфер нападающего Фёдора Смолова.
REGNUM 03:18
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
79
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
780
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
81
Происшествия

Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

РИА Новости 02:09
69
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
285
Политика

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
РИА Новости вчера в 19:38
3
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
289
Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Известия 00:45
22
Энергетика

Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству

Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.
Вести.Ru вчера в 09:37
Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Экономика

ФАС считает возможным уменьшить госучастие на финрынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит возможность принять меры по уменьшению госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации долей банков, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.
РИА Новости 03:00
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
14
Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
279
Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
37
Киберспорт

В базе данных PlayStation Store нашли UFC 4

Тест называется «Среда для сбора отзывов от сообщества», и, похоже, к бете дадут доступ вскоре после анонса — он ожидается через неделю, 19 июня на EA Play.
Игромания.ру вчера в 08:50
Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
6
Армия и оружие

Союзники Халифы Хафтара призывают его к переговорам с ПНС Ливии

Неудачи фельдмаршала Халифы Хафтара повлекли за собой и ослабление позиций его условных союзников - Франции, Египта и ОАЭ.
Газета.Ru 01:31
Шоу-бизнес

«Мой лучший друг»: Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой совет про развод дал Агате Муцениеце Дмитрий Нагиев.
Пятый канал вчера в 11:08
4
Наука

Ученые из США определили необычную причину рака груди

Как сообщает MedikForum.ru, высокий риск заболевания раком груди объясняется чаще всего влиянием возраста, семейного анамнеза, образом жизни (ожирение, курение).
MedikForum.ru вчера в 09:48
Игры

Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

Городовой вчера в 06:37
64
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
43
Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости 08 июня в 08:22
1,6K
Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com вчера в 10:09
7
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил о готовности сесть в тюрьму вместе с Ефремовым

Ореанда-Новости 02:50
166
Как работают Яндекс.Новости?
Главное