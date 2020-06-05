Экономика
Народные новостиРоструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным
Правительство России выделит Роструду 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты по безработице для регинов РФ и города Байконур, говорится на сайте кабмина. Проект распоряжения позволит обеспечить полную выплату пособий безработным гражданам, которые были признаны таковыми в установленном порядке.
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Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Хоккей
Названы зарплаты новичков «Авангарда» Каблукова и Береглазова
Metaratings 02:53
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 05:10
Здоровье
За сутки 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Армия и оружие
Россия наращивает военную мощь на западном стратегическом направлении
Актуальные Новости 05:09
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Здоровье
Оценено влияние гипертонии на течение COVID-19
В ходе исследования специалисты оценили влияние возраста и различных медицинских показателей и пришли к выводу, что гипертония увеличивает вероятность смерти от коронавируса вдвое, пишет «Российская газета».
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:34
Киберспорт
Появился первый геймплей Total War Saga: TROY
Первые сутки Total War: Troy будет доступна совершенно бесплатно. Выход стратегии в Steam состоится в августе 2021 года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Политика
Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Интерфакс вчера в 19:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Авто
Lada признали худшим брендом, но «Нива» - вне конкуренции
Организаторы всемирно известного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми прекрасных автомобилей от худших автомобильных брендов.
Российская газета 05:25
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре
Известия вчера в 10:06
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Здоровье
В Пермском крае выявлено более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 человек проходят лечение в больницах, 28 человек без симптомов заболевания изолированы на дому, 2 случая зафиксированы посмертно.
ИА Красная Весна 04:27
Происшествия
Причины погромов в США раскрыл бывший американский полицейский
В США поводом, а не причиной массовых беспорядков стала смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией.
Соловей.Инфо вчера в 03:21
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
RT на русском 02:35
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50