Экономика

Народные новостиНародные новостиРоструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Правительство России выделит Роструду 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты по безработице для регинов РФ и города Байконур, говорится на сайте кабмина. Проект распоряжения позволит обеспечить полную выплату пособий безработным гражданам, которые были признаны таковыми в установленном порядке.
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Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03

Правительство выплатит более 56 млрд рублей безработным россиянам

iReactor04:28

На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
1,8K
Хоккей

Названы зарплаты новичков «Авангарда» Каблукова и Береглазова

Metaratings 02:53
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,4K
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 05:10
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Здоровье

За сутки 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
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Армия и оружие

Россия наращивает военную мощь на западном стратегическом направлении

Актуальные Новости 05:09
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
1K
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Здоровье

Оценено влияние гипертонии на течение COVID-19

В ходе исследования специалисты оценили влияние возраста и различных медицинских показателей и пришли к выводу, что гипертония увеличивает вероятность смерти от коронавируса вдвое, пишет «Российская газета».
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:34
Киберспорт

Появился первый геймплей Total War Saga: TROY

Первые сутки Total War: Troy будет доступна совершенно бесплатно. Выход стратегии в Steam состоится в августе 2021 года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
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Политика

Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Интерфакс вчера в 19:46
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,4K
Авто

Lada признали худшим брендом, но «Нива» - вне конкуренции

Организаторы всемирно известного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми прекрасных автомобилей от худших автомобильных брендов.
Российская газета 05:25
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

Известия вчера в 10:06
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Здоровье

В Пермском крае выявлено более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 человек проходят лечение в больницах, 28 человек без симптомов заболевания изолированы на дому, 2 случая зафиксированы посмертно.
ИА Красная Весна 04:27
9
Происшествия

Причины погромов в США раскрыл бывший американский полицейский

В США поводом, а не причиной массовых беспорядков стала смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией.
Соловей.Инфо вчера в 03:21
17
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Общество

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
93
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
5
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,5K
Армия и оружие

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

RT на русском 02:35
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
3
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
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