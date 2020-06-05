Экономика
Народные новостиРоструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным
Правительство России выделит Роструду 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты по безработице для регинов РФ и города Байконур, говорится на сайте кабмина. Проект распоряжения позволит обеспечить полную выплату пособий безработным гражданам, которые были признаны таковыми в установленном порядке.
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Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Политика
В Екатеринбург приедет Владимир Путин
Осенью 2020 года глава Российской Федерации Владимир Путин проведёт в Екатеринбурге заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.
Уральский меридиан 06:33
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.
RT на русском 03 июня в 09:30
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Происшествия
Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье
ТагилСити.ру 06:23
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Политика
Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня
Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.
Взгляд.ру 07:45
Экономика
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей
Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня вчера в 10:53
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", - заявил глава чешского правительства.
ТАСС 07:40
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Общество
Илон Маск назвал Amazon монополистом
Американский предприниматель Илон Маск полагает, что компания Amazon обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена.
ТАСС вчера в 15:57
Гаджеты
ASRock представила материнскую плату W480 Creator для рабочих станций на Comet Lake-S
Как нетрудно догадаться по названию, материнская плата W480 Creator построена на системной логике Intel W480, которая как раз и создавалась для рабочих станций.
3DNews вчера в 15:32
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
Общество
Сторонники Коломейцева устроили шоу в Брянске возле суда
Труд (Клинцовский район) 04:18
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США
Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС вчера в 06:41
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре
Известия вчера в 10:06
Общество
ЕС и Британия не достигли прогресса при обсуждении условий партнерства
Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнёрства на последнем раунде переговоров, прошедшем на текущей неделе, сообщил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
РИА Новости 07:25
Футбол
Наставник «Зенита» Семак прокомментировал возможный уход Азмуна
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал регулярно появляющуюся в СМИ информацию о скором уходе из команды иранского форварда Сердара Азмуна.
Peterburg2.ru 06:11
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 06:25
Общество
Самый большой флаг США уничтожен ударом молнии
Самый большой флаг США, находящийся в городе Шебойган штата Висконсин, разорвала пополам молния, 4 июня сообщает TMJ4 News на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:31
Общество
В Кремле осведомлены об инциденте с застреленным в Екатеринбурге мужчиной
Москва, 5 июня 2020, 14:40 — REGNUM В администрации президента РФ видели информацию о посягательствах предполагаемого преступника, который был застрелен сотрудниками СОБРа при штурме квартиры в Екатеринбурге, на представителей органов правопорядка.
REGNUM 07:40