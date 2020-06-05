Экономика

Народные новостиНародные новостиРоструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Правительство России выделит Роструду 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты по безработице для регинов РФ и города Байконур, говорится на сайте кабмина. Проект распоряжения позволит обеспечить полную выплату пособий безработным гражданам, которые были признаны таковыми в установленном порядке.
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В России направят 56,2 млрд рублей на поддержку безработных

ИА Красная Весна06:37

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03
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В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта.
РИА Новости 06:45
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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

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РИА Новости вчера в 12:34
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На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза вчера в 13:51
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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

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Археологами обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

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Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии

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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
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Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

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Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме

Ранее американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
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Самый большой флаг США уничтожен ударом молнии

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Популярный препарат избавил больных от коронавируса

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