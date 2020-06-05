Экономика

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Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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В России направят 56,2 млрд рублей на поддержку безработных

ИА Красная Весна06:37

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

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В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы.
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Общество

Где выявлен коронавирус в Самарской области 5 июня

Еще у 17 человек выявили коронавирус при профосмотре, они не жаловались на симптомы болезни. Один заболевший недавно прибыл из Абхазии.
SamRU.ru 05:54
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах №2 и №3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Политика

В Кремле заявили о фиксации последствий пандемии

В Кремле фиксируют последствия пандемии, ее влияние на граждан и экономику страны.
Российская газета 07:04
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Шоу-бизнес

Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира

Второе место в списке рэпер Канье Вест, который является мужем Ким Кардашьян, бюджет которого составляет около 200 миллионов, а тройку лидеров замыкает теннисист Роджер Федерер, чье состояние достигло более 100 миллионов долларов.
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Шоу-бизнес

В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»

Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
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На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
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Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
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Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
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В Steam вернулись игры Electronic Arts

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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

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Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
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