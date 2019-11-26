Общество

ТАССТАССРоструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

"Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда", - говорится в сообщении.
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Роструд предупредил о рассылке фальшивых штрафов от имени инспекций

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Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

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В Роструде рассказали о новом способе мошенничества со штрафами

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Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекций труда

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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
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ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
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«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

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Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
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Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
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Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

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