Общество
РБКРоструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
По данным ведомства, мошенники маскируются под инспекцию труда. Они высылают работодателям фальшивые уведомления о штрафах, указывая собственные реквизиты. В них мошенники говорят о выявленных «нарушениях», даже несмотря на то что проверки не проводились.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Спорт
Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Спорт
Алексей Дюмин и Виталий Маркелов посетили Ледовый дворец в Туле
Первый камень в основание стройки Губернатор Алексей Дюмин вместе с руководством компании заложил в августе 2016-го года.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Футбол
Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место
Общество
Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Общество
Скандальное желтое платье Елены Зеленской уйдет с молотка
В сети наряд первой леди наделал много шума: некоторые пользователи отметили, что, надев желтое, она якобы проявила неуважение к императору и его семье.
Армия и оружие
Замглавы МИДа раскритиковал позицию НАТО по мировой безопасности
Попытки НАТО и Евросоюза обеспечить безопасность в одностороннем порядке обречены на провал, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, выступая на Берлинской конференции по безопасности, сообщает «РИА Новости» во вторнике, 26 ноября.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»
Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Интернет
Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами
Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Авто
Производство автомобилей в Санкт-Петербурге ушло в минус
Совокупное производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года показало отрицательный рост в -0.1%, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.