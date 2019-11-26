Общество

РБКРБКРоструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

По данным ведомства, мошенники маскируются под инспекцию труда. Они высылают работодателям фальшивые уведомления о штрафах, указывая собственные реквизиты. В них мошенники говорят о выявленных «нарушениях», даже несмотря на то что проверки не проводились.
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Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекций труда

Интерфакс02:33

В Роструде рассказали о новом способе мошенничества со штрафами

РИА Новости03:58

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

URA.Ru03:36

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

РБК03:27

Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

ТАСС03:19

Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках

RT на русском02:45

Роструд предупредил о рассылке фальшивых штрафов от имени инспекций

Известия05:02
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

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Первый камень в основание стройки Губернатор Алексей Дюмин вместе с руководством компании заложил в августе 2016-го года.
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По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

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«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

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Скандальное желтое платье Елены Зеленской уйдет с молотка

В сети наряд первой леди наделал много шума: некоторые пользователи отметили, что, надев желтое, она якобы проявила неуважение к императору и его семье.
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Армия и оружие

Замглавы МИДа раскритиковал позицию НАТО по мировой безопасности

Попытки НАТО и Евросоюза обеспечить безопасность в одностороннем порядке обречены на провал, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, выступая на Берлинской конференции по безопасности, сообщает «РИА Новости» во вторнике, 26 ноября.
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Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
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Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»

Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
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Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
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Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами

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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

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Производство автомобилей в Санкт-Петербурге ушло в минус

Совокупное производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года показало отрицательный рост в -0.1%, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.
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Путин примет участие в открытии трассы М-11

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Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
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