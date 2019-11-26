Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения. Приходят они якобы от госинспекций труда. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Спорт Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

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Интернет В WhatsApp появится новая функция Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.

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Происшествия Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.

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