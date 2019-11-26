Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками

Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения. Приходят они якобы от госинспекций труда. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Роструд предупредил о рассылке фальшивых штрафов от имени инспекций

Известия05:02

В Роструде рассказали о новом способе мошенничества со штрафами

РИА Новости03:58

Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках

RT на русском02:45

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

РБК03:27

Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

ТАСС03:19

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

URA.Ru03:36

Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекций труда

Интерфакс02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Происшествия

В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

Известия 09:39
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Футбол

Месси звал Неймара в «Барселону», предлагая занять его место

Вести.Ru 07:43
Общество

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Известия 05:11
Происшествия

В «Небесной сотне» нашли людей, чья гибель никак не связана с Майданом

РИА Новости / Андрей Стенин Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что в список "Небесной сотни", где числятся люди, погибшие от огнестрельных ранений на Майдане в Киеве в феврале 2014-го, включили десятки людей, чья гибель никак не связана с этими событиями.
РЕН ТВ 09:45
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.
РИА Новости 09:36
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru 07:55
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Происшествия

Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

BFM.ru 09:50
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro

Роман Дворянкин покидает пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro, который он занимал с августа 2016 года.
CyberSport.ru 09:35
Происшествия

Закопали вместе с матерью: почему росгвардеец убил двухлетнюю девочку

В Кемерово суд признал 23-летнего экс-росгвардейца виновным в убийстве двухлетней девочки.
Газета.Ru 09:01
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Наука

Найден необычный способ передачи данных через атмосферу

Ученые Самарского университета совместно с коллегами из РАН разработали новый способ создания оптических элементов, с помощью которого можно усовершенствовать устройства для передачи данных по лазерному лучу в атмосфере и биомедицинские аппараты.
РИА Новости 01:00
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Гаджеты

В России объявлены скидки до 50% на технику Samsung

В России объявлены скидки до 50% на смартфоны, телевизоры и бытовую технику компании Samsung Electronics.Так, с 26 ноября по 2 декабря включительно в официальном интернет-магазине и фирменной рознице компании будет проходить распродажа «Черная пятница».
PROkhab.ru 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное