Коронавирус

Mockva.ruMockva.ruРоструд проконтролирует соблюдение нерабочей недели

Роструд проконтролирует соблюдение работодателями режима выходных дней у сотрудников с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщается в поручениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.
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Роструд должен обеспечить контроль за соблюдением работодателями режима нерабочей недели

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Правительство поручило Роструду проверить соблюдение нерабочей недели

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Московский Комсомолец13:51

Роструд обеспечит контроль над соблюдением режима нерабочей недели

News.ru13:29

Татьяна Голикова поручила Роструду проконтролировать соблюдение работодателями режима нерабочих дней

Агентство Москва13:19

Роструд проследит за соблюдением режима нерабочей недели

Москва 2413:26

Роструд будет контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели

Росбалт13:20
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SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon

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В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Политика

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Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
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Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами

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В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
РБК 19:59
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Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть дома при угрозе коронавируса

Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников дает советы, какие лекарства должны быть в домашней аптечке каждого россиянина на время пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.
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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
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По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Армия и оружие

В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими

Военное обозрение 09:24
Армия и оружие

На что способны приборы ночного видения российского производства

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Half-Life: Alyx запустили без VR

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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
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ДТ «У Вознесеснкого моста» закрыт для посещения учащимися

С 26 марта по 12 апреля закрыт для посещения учащимися ДТ "У Вознесенского моста". Информация об этом появилась на сайте учреждения.
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

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Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
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В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
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Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России опробовали истребители Су-57 на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
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Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ

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