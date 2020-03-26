Коронавирус
Mockva.ruРоструд проконтролирует соблюдение нерабочей недели
Роструд проконтролирует соблюдение работодателями режима выходных дней у сотрудников с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщается в поручениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.
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Космос
SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Общество
Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом
Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Футбол
ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами
Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть дома при угрозе коронавируса
Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников дает советы, какие лекарства должны быть в домашней аптечке каждого россиянина на время пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Армия и оружие
В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Общество
ДТ «У Вознесеснкого моста» закрыт для посещения учащимися
С 26 марта по 12 апреля закрыт для посещения учащимися ДТ "У Вознесенского моста". Информация об этом появилась на сайте учреждения.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Технологии
Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1
Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-57 на предельных режимах
Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России опробовали истребители Су-57 на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Политика
Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Кино
Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум
Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
Спорт
Бритни Спирс «побила» рекорд Усейна Болта
Рекорд в беге на 100 метров установил ямаец Усейн Болт: в 2009 году он показал результат в 9,58 секунды.