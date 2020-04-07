Коронавирус
Вести.RuРоструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.
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Политика
Мишустин раскритиковал решения глав регионов о закрытии границ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подверг критике решение, принятое в ряде регионов, о закрытии административных границ для борьбы с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой
Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
Экономика
Продавцы одежды и обуви просят господдержки
Российские fashion-ритейлеры попросили правительство о государственной поддержке на фоне падения продаж из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Организаторы E3 полностью отменили выставку в 2020 году
E3 2020 официально отменили из-за пандемии коронавируса 11 марта. Выставка должна была пройти с 9 по 11 июня.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Общество
Песков признал «нецелесообразным» приглашать ветеранов на парад Победы
Песков согласился с тем, что в условиях пандемии участие ветеранов в праздновании 75-летия Победы в Москве становится «нецелесообразным» с точки зрения защиты их здоровья.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала младшую дочь Машу
Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Политика
США призвали Россию «вывести войска» из Донбасса для отмены санкций
Послы призвали президента США Дональда Трампа обсудить отмену санкций с лидерами Германии, Франции и Украины.
Киберспорт
Начался закрытый бета-тест Valorant
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Происшествия
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Общество
Представитель ВОЗ призвала Россию не отказываться от самоизоляции
России еще рано отказываться от режима самоизоляции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.