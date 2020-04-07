Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Политика Мишустин раскритиковал решения глав регионов о закрытии границ Премьер-министр России Михаил Мишустин подверг критике решение, принятое в ряде регионов, о закрытии административных границ для борьбы с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Происшествия Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.

Политика Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.

Экономика Продавцы одежды и обуви просят господдержки Российские fashion-ритейлеры попросили правительство о государственной поддержке на фоне падения продаж из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Песков признал «нецелесообразным» приглашать ветеранов на парад Победы Песков согласился с тем, что в условиях пандемии участие ветеранов в праздновании 75-летия Победы в Москве становится «нецелесообразным» с точки зрения защиты их здоровья.

Шоу-бизнес Анна Курникова показала младшую дочь Машу Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Политика Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Общество Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.

Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Политика Абхазия закрывает границу с Россией Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.