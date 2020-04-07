Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.
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В Китае никто не умер от COVID-19 впервые с января. Главное о коронавирусе за 7 апреля

ТАСС12:19

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за апрель

Газета.Ru11:51

Россиянам объяснили, как будут начислять зарплату в нерабочий месяц

URA.Ru06:38

В Минтруде разъяснили схему начисления зарплаты в нерабочие дни

RT на русском07:23

В Роструде напомнили об обычной зарплате за нерабочий месяц

РБК06:59

Роструд рассказал о зарплатах для россиян за период с 4 по 30 апреля

Известия06:57

Работающие в апреле россияне получат обычную зарплату

РИА Новости08:32
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса

Известия 08:03
Политика

Мишустин раскритиковал решения глав регионов о закрытии границ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подверг критике решение, принятое в ряде регионов, о закрытии административных границ для борьбы с распространением коронавируса.
Пенза-Пресс вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 02:34
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой

Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.
Ведомости вчера в 12:17
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
РБК 11:10
Экономика

Продавцы одежды и обуви просят господдержки

Российские fashion-ритейлеры попросили правительство о государственной поддержке на фоне падения продаж из-за ситуации с коронавирусом.
Adindex.ru 01:32
Общество

Организаторы E3 полностью отменили выставку в 2020 году

E3 2020 официально отменили из-за пандемии коронавируса 11 марта. Выставка должна была пройти с 9 по 11 июня.
CyberSport.ru 12:08
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Общество

Песков признал «нецелесообразным» приглашать ветеранов на парад Победы

Песков согласился с тем, что в условиях пандемии участие ветеранов в праздновании 75-летия Победы в Москве становится «нецелесообразным» с точки зрения защиты их здоровья.
Ридус 08:29
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала младшую дочь Машу

Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Uznayvse.ru 05:08
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру вчера в 12:59
Политика

США призвали Россию «вывести войска» из Донбасса для отмены санкций

Послы призвали президента США Дональда Трампа обсудить отмену санкций с лидерами Германии, Франции и Украины.
Росбалт 06:50
Киберспорт

Начался закрытый бета-тест Valorant

Cyber.sports.ru 08:14
Происшествия

Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Российская газета 11:24
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:46
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.
РБК 10:04
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Газета.Ru 12:26
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Общество

Представитель ВОЗ призвала Россию не отказываться от самоизоляции

России еще рано отказываться от режима самоизоляции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
Газета.Ru 12:20
Политика

Абхазия закрывает границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Газета.Ru 10:00
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
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