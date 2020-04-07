Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.
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Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за апрель

Ведомости07:53

В Роструде напомнили об обычной зарплате за нерабочий месяц

РБК06:59

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

РИА Новости06:09

Роструд: зарплата за нерабочие дни в апреле не будет повышенной

Газета.Ru06:52

Россиянам объяснили, как будут начислять зарплату в нерабочий месяц

URA.Ru06:38

Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере

ТАСС06:20

Роструд рассказал о зарплатах для россиян за период с 4 по 30 апреля

Известия06:57
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Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

Известия 08:03
Армия и оружие

В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:43
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Общество

Лукашенко изъявил готовность идти лечить людей с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:06
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала младшую дочь Машу

Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Uznayvse.ru 05:08
Политика

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:33
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Биатлон

Нильссон без отбора получила место в сборной Швеции по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон без отбора получила место в составе сборной Швеции по биатлону.
Советский спорт 08:14
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей 00:47
Наука

Назван показатель, предсказывающий смерть от коронавируса

Ученые из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США рассказали о том, какой показатель является опасным при заражении коронавирусом, пишет газета «Известия».
Вечерний курьер 02:45
Авто

Fisker Ocean получит внедорожную версию

Компания Fisker сделает внедорожную версию своего электрического кроссовера Ocean, сообщает Top Gear со ссылкой на основателя и главу марки Хенрика Фискера.
Коммерсантъ вчера в 10:26
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
РИА Новости 08:07
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Общество

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Экс-полицейского из Казани обвинили в изнасиловании жительницы Чувашии

Чебоксары, 7 апреля 2020, 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.
REGNUM 06:59
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
REGNUM 07:15
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Самарской области существенно снизилась

За неделю в Самарской области существенно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - на 29,9%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга с 30 марта по 5 апреля.
SamRU.ru 05:23
Общество

Тестировать на коронавирус начнут на дому

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому.
Orengrad.ru вчера в 03:00
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° 06:17
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Общество

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
Общество

За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека

В России за последние сутки 6-7 апреля зафиксировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах страны.
МонаВиста 03:57
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Политика

МВФ выдвинул Украине новое требование

Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине.
Газета.Ru вчера в 23:35
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Новые автомобили 05:05
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
REGNUM вчера в 16:46
Как работают Яндекс.Новости?
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