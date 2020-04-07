Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

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Политика В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Политика Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".

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Происшествия Экс-полицейского из Казани обвинили в изнасиловании жительницы Чувашии Чебоксары, 7 апреля 2020, 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.

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